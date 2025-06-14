 

Nike Sportswear Club

大童针织短裤

¥139¥19930% 折让
黑/白色
调色暗灰/白色

Nike Sportswear Club 大童针织短裤采用柔软轻盈的针织面料，沿袭 Club Fleece 人气单品的出众版型，缔造经典 Nike 风格。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ5512-010

Nike Sportswear Club

¥139¥19930% 折让

Nike Sportswear Club 大童针织短裤采用柔软轻盈的针织面料，沿袭 Club Fleece 人气单品的出众版型，缔造经典 Nike 风格。

其他细节

  • 单面针织面料，柔软轻盈，缔造舒适穿着体验
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造稳固贴合感

产品细节

  • 面料/口袋：100% 棉
  • 侧边口袋设计
  • 刺绣 Futura 标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ5512-010

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