Nike Sportswear Club 婴童针织长裤采用柔软针织棉料，营造非凡舒适的穿着体验。弹性腰部，赋予小宝贝舒适贴合感；锥形裤筒舒适有型，营造自在畅玩体验。可搭配 Nike Sportswear Club 连帽衫或T恤穿着，打造风格统一的造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。