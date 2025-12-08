Nike Sportswear Club
幼童法式毛圈宽松套头连帽衫
20% 折让
Nike Sportswear Club 幼童法式毛圈套头连帽衫采用法式毛圈针织面料，质感轻盈，休闲舒适且便于叠搭；风帽有效提升包覆效果，袋鼠式口袋方便存储随身物品。该款连帽衫采用简约经典设计，可轻松搭配其他下装，搭配 Nike Sportswear Club 下装穿着即可打造协调造型。
- 显示颜色： 中柔粉
- 款式： FV3362-690
Nike Sportswear Club
20% 折让
Nike Sportswear Club 幼童法式毛圈套头连帽衫采用法式毛圈针织面料，质感轻盈，休闲舒适且便于叠搭；风帽有效提升包覆效果，袋鼠式口袋方便存储随身物品。该款连帽衫采用简约经典设计，可轻松搭配其他下装，搭配 Nike Sportswear Club 下装穿着即可打造协调造型。
产品细节
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 中柔粉
- 款式： FV3362-690
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。