Nike Sportswear Club 幼童法式毛圈套头连帽衫采用法式毛圈针织面料，质感轻盈，休闲舒适且便于叠搭；风帽有效提升包覆效果，袋鼠式口袋方便存储随身物品。该款连帽衫采用简约经典设计，可轻松搭配其他下装，搭配 Nike Sportswear Club 下装穿着即可打造协调造型。


  • 显示颜色： 中柔粉
  • 款式： FV3362-690

Nike Sportswear Club 幼童法式毛圈套头连帽衫采用法式毛圈针织面料，质感轻盈，休闲舒适且便于叠搭；风帽有效提升包覆效果，袋鼠式口袋方便存储随身物品。该款连帽衫采用简约经典设计，可轻松搭配其他下装，搭配 Nike Sportswear Club 下装穿着即可打造协调造型。

产品细节

  • 60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
