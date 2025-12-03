Nike Sportswear Club
幼童法式毛圈长裤
48% 折让
Nike Sportswear Club 幼童法式毛圈长裤采用柔软法式毛圈面料，轻盈舒适。弹性腰部赋予孩子舒适贴合感；侧边口袋设计，便于存放小物件；锥形裤腿，助力无拘畅玩。设计简约而经典，可轻松搭配 Nike Sportswear Club 法式毛圈套头衫，打造风格统一的造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FV2878-010
产品细节
- 棉/聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
