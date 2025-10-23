Nike Sportswear Club
男子全长拉链法式毛圈开襟连帽衫
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Sportswear Club 男子全长拉链开襟连帽衫，以经典造型诠释简约街头风尚。采用柔软非起绒法式毛圈面料，结合可调节潜水式风帽设计，塑就新款日常佳选单品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HV1064-010
产品细节
- 全长拉链开襟设计
- 罗纹袖口和下摆
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 连帽里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
