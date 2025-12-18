Nike Sportswear Club
男子冬季款摇粒绒长裤
10% 折让
Nike Sportswear Club 男子冬季款摇粒绒长裤采用摇粒绒面料，内外皆柔软；搭载 Therma-FIT 技术，带来温暖舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 苔木棕色/篝火橙/白色
- 款式： HV1349-235
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受
- 弹性腰部搭配前开口抽绳，打造舒适贴合感
- 拉链插手口袋结合背面按扣口袋，可收纳大部分型号的手机
产品细节
- 刺绣标志
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
