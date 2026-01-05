Nike Sportswear Club
男子冬季款摇粒绒马甲
38% 折让
应对温差变幻，一件到位。Nike Sportswear Club 男子冬季款摇粒绒马甲采用摇粒绒面料，内外皆柔软非凡，搭载 Therma-FIT 技术，助你保持温暖舒适。
- 显示颜色： 红杉绿/白色
- 款式： HV1447-355
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 衣身采用宽松版型设计
产品细节
- 刺绣标志
- 胸前和两侧配有拉链口袋
- 下摆、袖窿和衣领采用弹性包边设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
