Nike Sportswear Club
男子加绒连帽衫
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club 男子加绒连帽衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，为你带来非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ0872-010
其他细节
- 衣身采用休闲设计，缔造随性外观
- 双层风帽结构挺括有型，圆形抽绳便于轻松调节
产品细节
- 袋鼠式口袋
- 左侧袖口饰有刺绣 Nike Futura 标志
- 面料/连帽里料：棉/聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
