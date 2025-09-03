Nike Sportswear Club
男子加绒长裤
¥499
Nike Sportswear Club 男子加绒长裤简约休闲，裤脚搭配松紧抽绳，可轻松调节造型。加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IF0489-010
Nike Sportswear Club
¥499
Nike Sportswear Club 男子加绒长裤简约休闲，裤脚搭配松紧抽绳，可轻松调节造型。加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形。
其他细节
- 裤脚配有松紧抽绳，可轻松束紧，搭配运动鞋，打造利落外观
- 弹性腰部搭配前开口圆形抽绳，塑就舒适非凡的专属贴合感
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 背面按扣口袋，可供安全储物
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。后片口袋/侧边口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IF0489-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。