 
Nike Sportswear Club 男子教练夹克 - 黑/浅烟灰/煤黑

Nike Sportswear Club

男子教练夹克

¥699
黑/浅烟灰/煤黑
大学红/浅烟灰/黑

场外型格，日常佳选。 Nike Sportswear Club 男子教练夹克采用梭织面料，搭配宽松版型，缔造出众包覆效果。 大身和衣袖上部采用柔软棉质里料，顺滑舒适。


  • 显示颜色： 黑/浅烟灰/煤黑
  • 款式： HV0815-010

产品细节

  • 正面按扣扣合设计
  • 下摆抽绳设计
  • 插手口袋
  • 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 棉。 袖管下部里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
