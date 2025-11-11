Nike Sportswear Club
男子教练夹克
¥699
场外型格，日常佳选。 Nike Sportswear Club 男子教练夹克采用梭织面料，搭配宽松版型，缔造出众包覆效果。 大身和衣袖上部采用柔软棉质里料，顺滑舒适。
- 显示颜色： 黑/浅烟灰/煤黑
- 款式： HV0815-010
Nike Sportswear Club
¥699
场外型格，日常佳选。 Nike Sportswear Club 男子教练夹克采用梭织面料，搭配宽松版型，缔造出众包覆效果。 大身和衣袖上部采用柔软棉质里料，顺滑舒适。
产品细节
- 正面按扣扣合设计
- 下摆抽绳设计
- 插手口袋
- 面料：100% 聚酯纤维。 里料：100% 棉。 袖管下部里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/浅烟灰/煤黑
- 款式： HV0815-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。