Nike Sportswear Club
男子机能风短裤
26% 折让
Nike Sportswear Club 男子机能风短裤舒适非凡，专为日常穿着打造，塑就可靠机能风单品。 该短裤采用宽松版型，助你自在畅动。
- 显示颜色： 杏茶色/白色
- 款式： IH5048-297
Nike Sportswear Club
26% 折让
Nike Sportswear Club 男子机能风短裤舒适非凡，专为日常穿着打造，塑就可靠机能风单品。 该短裤采用宽松版型，助你自在畅动。
其他细节
- 弹性腰部搭配内置圆形抽绳，为腰部打造专属贴合感
- 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 裤腿设有工装口袋
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 杏茶色/白色
- 款式： IH5048-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。