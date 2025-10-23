 
Nike Sportswear Club 男子机能风短裤 - 杏茶色/白色

Nike Sportswear Club

男子机能风短裤

26% 折让
杏茶色/白色
黑/白色

Nike Sportswear Club 男子机能风短裤舒适非凡，专为日常穿着打造，塑就可靠机能风单品。 该短裤采用宽松版型，助你自在畅动。


  • 显示颜色： 杏茶色/白色
  • 款式： IH5048-297

其他细节

  • 弹性腰部搭配内置圆形抽绳，为腰部打造专属贴合感
  • 臀部和大腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 插手口袋
  • 裤腿设有工装口袋
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
