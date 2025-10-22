Nike Sportswear Club
男子橄榄球上衣
¥749
运动风范邂逅 Club 舒适体验。 Nike Sportswear Club 男子橄榄球上衣采用柔软针织面料，结合宽松版型，营造宽大舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 大学红/帆白/帆白
- 款式： HV1437-657
产品细节
- 罗纹下摆和袖口
- 大身整体成分：98% 棉/2% 其他纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
