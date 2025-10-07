Nike Sportswear Club
男子法式毛圈圆领上衣
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club 男子法式毛圈圆领上衣，以柔软舒适质感诠释久经考验的经典设计。舒适耐穿，适合日常穿着。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： BV2667-010
经典舒适，历久弥新
柔软舒适
法式毛圈面料，质感柔软，轻盈舒适。
耐穿设计
加固肩部接缝，提升耐穿性。
产品细节
- 罗纹领口、袖口和下摆
- 后领内里镶边设计
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
