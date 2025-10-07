 
Nike Sportswear Club 男子法式毛圈圆领上衣 - 黑/白色

黑/白色
调色暗灰/白色

Nike Sportswear Club 男子法式毛圈圆领上衣，以柔软舒适质感诠释久经考验的经典设计。舒适耐穿，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： BV2667-010

经典舒适，历久弥新

柔软舒适

法式毛圈面料，质感柔软，轻盈舒适。

耐穿设计

加固肩部接缝，提升耐穿性。

产品细节

  • 罗纹领口、袖口和下摆
  • 后领内里镶边设计
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
