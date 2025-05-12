Nike Sportswear Club
男子针织长裤
¥239¥34931% 折让
Nike Sportswear Club 男子针织长裤质感柔软，轻盈舒适，塑就日常佳选单品。直筒裤型，为你营造轻松休闲的穿着感受；弹性腰部搭配前开口抽绳，方便自主调节贴合度。搭配连帽衫或T恤，无论是居家还是外出穿着，皆可畅享舒适感受。
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： FQ4333-063
Nike Sportswear Club
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Nike Sportswear Club 男子针织长裤质感柔软，轻盈舒适，塑就日常佳选单品。直筒裤型，为你营造轻松休闲的穿着感受；弹性腰部搭配前开口抽绳，方便自主调节贴合度。搭配连帽衫或T恤，无论是居家还是外出穿着，皆可畅享舒适感受。
其他细节
- 柔软针织面料，顺滑轻盈，营造轻松舒适的穿着感受
- 标准版型设计，适合日常休闲穿着
产品细节
- 插手口袋
- 左侧大腿绣有 Nike Futura 标志
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： FQ4333-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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