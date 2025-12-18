 
Nike Sportswear Club Fleece 大童仿羊羔绒工装长裤 - 黑/黑/白色

Nike Sportswear Club Fleece

大童仿羊羔绒工装长裤

¥429

Nike Sportswear Club Fleece 大童仿羊羔绒工装长裤采用厚实仿羊羔绒面料，表面柔软，内里顺滑，结合标准版型，塑就冷天佳选单品。弹性腰部搭配抽绳，方便穿脱和调节贴合度。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： HV0386-010

其他细节

  • 裤腿工装口袋设计，便于存放日常基本物品和零食
  • 罗纹裤管口，帮助锁住热量

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。下部口袋：100% 锦纶。上部口袋：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。