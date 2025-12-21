Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒套头连帽衫
10% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒套头连帽衫，有什么理由不让人一见倾心？该连帽衫采用加绒针织面料，表面顺滑，内里加绒，可轻松叠搭，添点暖意，助你整装待发，畅享休闲时光。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IM8892-045
其他细节
- Club Fleece 面料，提升温暖效果
- 胸部缝有纹理 yeti 耐克勾标志，彰显趣味格调
- 无抽绳风帽简约利落，有效减少干扰因素
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
