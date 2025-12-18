Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒工装长裤
24% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒工装长裤采用匠心设计，令你的随身物品触手可及。加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。
- 显示颜色： 调色暗灰/基调灰/白色
- 款式： FD3012-063
其他细节
- 斜角口袋，方便收纳物品，助力安心畅玩
- 腿部配有工装口袋，为零食和基本物品提供额外存储空间
- 弹性腰部搭配内置抽绳，可供自主调节贴合度
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 罗纹裤管口
- 刺绣 Futura 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
