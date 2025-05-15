Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒运动衫
¥239¥26911% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒运动衫采用经典圆领设计，塑就非凡舒适的日常穿着体验。加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软加绒，打造可轻松叠搭的佳选单品。即刻上身，让它成为你的心头独宠。
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： FD3006-063
Nike Sportswear Club Fleece
¥239¥26911% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒运动衫采用经典圆领设计，塑就非凡舒适的日常穿着体验。加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软加绒，打造可轻松叠搭的佳选单品。即刻上身，让它成为你的心头独宠。
其他细节
衣领、袖口和下摆采用罗纹设计，有助稳固衣身
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 刺绣 Futura 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： FD3006-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。