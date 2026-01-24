Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒运动衫
26% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒运动衫是跑跳玩乐的佳选单品，与你快乐相伴。 加绒针织面料表面触感顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。 该运动衫出众温暖，令你无惧寒冷天气，助力疾速表现。
- 显示颜色： 大学红/白色
- 款式： FD2992-657
其他细节
袖口、衣领和下摆采用罗纹设计，帮助稳固衣身
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 印花 Futura 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
