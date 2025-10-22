Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒连帽衫
35% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒连帽衫采用针织面料，内里加绒，柔软非凡，塑就经典舒适风范。穿上它，畅享温暖体验。
- 显示颜色： 黑/安全橙
- 款式： HV0392-010
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 正面口袋
- 反光细节
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
