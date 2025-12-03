Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒长裤
43% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒长裤采用加绒针织面料，令人想起挚爱的毛绒毛毯。 柔软舒适且略带结构感，是室内或户外穿搭的叠搭佳选。 轻松上身，御寒温暖。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR4359-010
其他细节
- 口袋设计，有助暖手，且可供存放日常基本物品
- 弹性腰部，缔造舒适贴合感
- 加绒针织面料，温暖出众
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
