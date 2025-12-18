 
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒长裤 - 黑

Nike Sportswear Club Fleece

大童加绒长裤

19% 折让

Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒长裤专为日常穿着打造，是衣橱佳选单品，助你畅享非凡舒适感受。 轻盈加绒面料，表面顺滑，内里加绒，轻松打造叠搭佳选。 罗纹裤管口设计，尽显挚爱运动鞋魅力。


  • 显示颜色：
  • 款式： IO0097-010

其他细节

  • 两个插手口袋，方便存取随身物品
  • 便捷抽绳设计，可在运动时快速收紧弹性腰部

产品细节

  • 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。