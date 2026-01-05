Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒长裤
38% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒长裤专为日常穿着打造，是衣橱佳选单品，助你畅享非凡舒适感受。 轻盈加绒面料，表面顺滑，内里加绒，轻松打造叠搭佳选。 罗纹裤管口设计，尽显挚爱运动鞋魅力。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO0097-010
其他细节
- 两个插手口袋，方便存取随身物品
- 便捷抽绳设计，可在运动时快速收紧弹性腰部
产品细节
- 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 可机洗
