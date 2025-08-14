Nike Sportswear Club Fleece
大童针织短裤
28% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 大童针织短裤，质感柔软舒适，为你塑就运动佳选。内置抽绳可供收紧腰部，打造理想贴合感，助你畅动自如。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FD2997-010
其他细节
- 斜角口袋，方便收纳物品，助力安心畅玩
- 内置抽绳设计，可在运动时收紧弹性腰部
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 印花 Futura 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FD2997-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
