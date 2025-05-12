 

Nike Sportswear Club Fleece

大童（女孩）宽松加绒长裤

¥229¥36937% 折让

舒适非凡，休闲惬意。 Nike Sportswear Club Fleece 大童（女孩）宽松加绒长裤采用加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，塑就温暖出众的日常佳选。 宽松版型，营造轻松休闲的穿着感受。


  • 显示颜色： 椰奶色/大学灰
  • 款式： HJ3374-113

Nike Sportswear Club Fleece

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舒适非凡，休闲惬意。 Nike Sportswear Club Fleece 大童（女孩）宽松加绒长裤采用加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，塑就温暖出众的日常佳选。 宽松版型，营造轻松休闲的穿着感受。

其他细节

  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
  • 弹性裤管口，尽显挚爱运动鞋魅力

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
  • 显示颜色： 椰奶色/大学灰
  • 款式： HJ3374-113

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