Nike Sportswear Club Fleece
女子中腰薄绒长裤
¥329¥44926% 折让
Club Fleece 面料顺滑舒适，因而备受青睐。Nike Sportswear Club Fleece 女子中腰薄绒长裤，带来经典柔软感受，塑就温暖舒适体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DQ5192-010
Nike Sportswear Club Fleece
¥329¥44926% 折让
Club Fleece 面料顺滑舒适，因而备受青睐。Nike Sportswear Club Fleece 女子中腰薄绒长裤，带来经典柔软感受，塑就温暖舒适体验。
其他细节
- Club Fleece 人气针织面料，带来熟悉亲和的舒适感受
- 内里轻微加绒，提升舒适性和柔软度
- 罗纹裤管口富有弹性，尽显运动鞋魅力
- 侧边口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 扁平抽绳和弹性腰部设计
- 刺绣 Futura 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DQ5192-010
特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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