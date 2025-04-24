Nike Sportswear Club Fleece

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Club Fleece 面料顺滑舒适，因而备受青睐。Nike Sportswear Club Fleece 女子中腰薄绒长裤，带来经典柔软感受，塑就温暖舒适体验。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

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