Nike Sportswear Club Fleece
女子中腰阔腿薄绒运动裤
20% 折让
Club Fleece 面料顺滑舒适，因而备受青睐。Nike Sportswear Club Fleece 女子中腰阔腿薄绒运动裤质感柔软，打造基础装备，助你发挥出色表现。阔腿设计，营造充裕活动空间，助你畅动自如。加长设计令鞋款成为焦点，适宜搭配你挚爱的运动鞋。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB2728-010
其他细节
- Club Fleece 人气针织面料，塑就舒适非凡的包覆感受
- 内里轻微加绒，柔软温暖，造就冷天理想之选
- 侧边口袋设计，方便收纳钥匙和手机
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 中腰设计
- 扁平抽绳
- 侧缝口袋
- 刺绣 Futura 标志
- 可机洗
