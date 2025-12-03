 
Nike Sportswear Club Fleece 女子中腰阔腿薄绒运动裤 - 貂棕/调色/白色

Nike Sportswear Club Fleece

女子中腰阔腿薄绒运动裤

17% 折让

Club Fleece 面料顺滑舒适，因而备受青睐。Nike Sportswear Club Fleece 女子中腰阔腿薄绒运动裤质感柔软，打造基础装备，助你发挥出色表现。阔腿设计，营造充裕活动空间，助你畅动自如。加长设计令鞋款成为焦点，适宜搭配你挚爱的运动鞋。


  • 显示颜色： 貂棕/调色/白色
  • 款式： FB2728-214

其他细节

  • Club Fleece 人气针织面料，塑就舒适非凡的包覆感受
  • 内里轻微加绒，柔软温暖，造就冷天理想之选
  • 侧边口袋设计，方便收纳钥匙和手机

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 中腰设计
  • 扁平抽绳
  • 侧缝口袋
  • 刺绣 Futura 标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 貂棕/调色/白色
  • 款式： FB2728-214

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。