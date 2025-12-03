Club Fleece 面料顺滑舒适，因而备受青睐。Nike Sportswear Club Fleece 女子中腰阔腿薄绒运动裤质感柔软，打造基础装备，助你发挥出色表现。阔腿设计，营造充裕活动空间，助你畅动自如。加长设计令鞋款成为焦点，适宜搭配你挚爱的运动鞋。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

