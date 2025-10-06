Nike Sportswear Club Fleece
女子中腰 Oversize 风薄绒直筒运动裤
11% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club Fleece 女子中腰 Oversize 风薄绒运动裤柔软温暖，塑就非凡舒适体验。臀部和大腿处剪裁宽松，结合弹性裤管口设计，打造利落风范。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DQ5801-010
其他细节
- Club Fleece 人气针织面料塑就稳固舒适体验，带来熟悉亲和的穿着感受
- 内里轻微加绒设计，提升舒适性和柔软度，造就冷天理想之选
- 口袋设计，方便快速收纳钥匙和手机
产品细节
- 超宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 刺绣 Futura 标志
- 扁平抽绳和弹性腰部设计
- 插手口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
