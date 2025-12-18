 
Nike Sportswear Club Fleece 女子全长拉链开襟薄绒连帽衫 - 调色暗灰/白色

Nike Sportswear Club Fleece

女子全长拉链开襟薄绒连帽衫

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Club Fleece 女子全长拉链开襟薄绒连帽衫顺滑舒适，备受挚爱。柔软质感结合休闲版型，是缔造帮助你发挥出色表现的基础装备。全长拉链开襟设计，便于轻松穿脱。拉上拉链，缔造舒适包覆效果；或敞开穿着，展现你挚爱的内搭T恤衫与上衣。


  • 显示颜色： 调色暗灰/白色
  • 款式： DQ5472-063

Nike Sportswear Club Fleece

30% 折让

Nike Sportswear Club Fleece 女子全长拉链开襟薄绒连帽衫顺滑舒适，备受挚爱。柔软质感结合休闲版型，是缔造帮助你发挥出色表现的基础装备。全长拉链开襟设计，便于轻松穿脱。拉上拉链，缔造舒适包覆效果；或敞开穿着，展现你挚爱的内搭T恤衫与上衣。

其他细节

  • Club Fleece 人气针织面料塑就稳固贴合体验，带来熟悉亲和的舒适感受
  • 内里轻微加绒设计，提升柔软度，温暖舒适
  • 下摆和袖口采用弹性罗纹设计，柔软非凡，易于叠搭
  • 3 片式针织衬里拼接风帽，柔软顺滑

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
  • 刺绣 Futura 标志
  • 扁平抽绳
  • 正面口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/白色
  • 款式： DQ5472-063

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。