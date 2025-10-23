Nike Sportswear Club Fleece
女子全长拉链开襟薄绒连帽衫
18% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club Fleece 女子全长拉链开襟薄绒连帽衫顺滑舒适，备受挚爱。柔软质感结合休闲版型，是缔造帮助你发挥出色表现的基础装备。全长拉链开襟设计，便于轻松穿脱。拉上拉链，缔造舒适包覆效果；或敞开穿着，展现你挚爱的内搭T恤衫与上衣。
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： DQ5472-063
其他细节
- Club Fleece 人气针织面料塑就稳固贴合体验，带来熟悉亲和的舒适感受
- 内里轻微加绒设计，提升柔软度，温暖舒适
- 下摆和袖口采用弹性罗纹设计，柔软非凡，易于叠搭
- 3 片式针织衬里拼接风帽，柔软顺滑
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 刺绣 Futura 标志
- 扁平抽绳
- 正面口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
