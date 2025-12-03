Nike Sportswear Club Fleece
女子宽松薄绒圆领运动衫
44% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 女子宽松薄绒圆领运动衫采用薄绒针织面料结合宽松版型，缔造舒适的叠搭体验。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： HV2327-133
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 袖口、下摆和衣领采用罗纹设计
- 左胸饰有刺绣 Futura 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。