Nike Sportswear Club Fleece
女子薄绒圆领运动衫
45% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 女子薄绒圆领运动衫经典舒适，堪称人气佳选。柔软质感结合休闲版型，打造基础百搭单品。这款圆领上衣是冷天叠搭的理想之选，可为你挚爱的夹克增添温暖效果。
- 显示颜色： 调色桦树色/黑
- 款式： DQ5474-051
其他细节
- Club Fleece 人气针织面料，带来熟悉亲和的舒适感受内里轻微加绒设计，提升温暖性和柔软度，造就冷天理想之选
- 下摆和袖口采用弹性罗纹设计，柔软非凡，易于叠搭
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 刺绣 Futura 标志
- 罗纹下摆和袖口
- 可机洗
