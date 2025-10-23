Nike Sportswear Club Fleece
女子薄绒标志套头连帽衫
35% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club Fleece 女子薄绒标志套头连帽衫经典舒适，堪称人气佳选。柔软质感结合休闲剪裁，打造基础装备，助你发挥出色表现。这款套头衫采用针织面料，内里轻微加绒，是你的日常舒适叠搭佳选。
- 显示颜色： 大学红/白色
- 款式： DQ5776-657
其他细节
- Club Fleece 人气针织面料，带来熟悉亲和的舒适感受
- 内里轻微加绒设计，提升温暖性和柔软度，造就理想之选
- 罗纹袖口和下摆，可在运动时稳固衣身
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- Futura 印花图案
- 罗纹下摆和袖口
- 可机洗
- 显示颜色： 大学红/白色
- 款式： DQ5776-657
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
