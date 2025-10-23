 
Nike Sportswear Club Fleece 女子薄绒标志套头连帽衫 - 大学红/白色

35% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Sportswear Club Fleece 女子薄绒标志套头连帽衫经典舒适，堪称人气佳选。柔软质感结合休闲剪裁，打造基础装备，助你发挥出色表现。这款套头衫采用针织面料，内里轻微加绒，是你的日常舒适叠搭佳选。


  • 显示颜色： 大学红/白色
  • 款式： DQ5776-657

其他细节

  • Club Fleece 人气针织面料，带来熟悉亲和的舒适感受
  • 内里轻微加绒设计，提升温暖性和柔软度，造就理想之选
  • 罗纹袖口和下摆，可在运动时稳固衣身

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
  • Futura 印花图案
  • 罗纹下摆和袖口
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。