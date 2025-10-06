Nike Sportswear Club Fleece
男子加绒套头连帽衫
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒套头连帽衫结合经典风格和柔软加绒针织面料，是一款衣柜优选单品。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： BV2655-010
经典舒适
柔软舒适
加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，缔造温暖舒适的穿着感受。
包覆效果，随心调节
风帽搭配抽绳，打造可调式包覆效果。
产品细节
- 罗纹下摆和袖口
- 袋鼠式口袋
- 面料：棉/聚酯纤维。连帽里料：棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
