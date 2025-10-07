 
Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒长裤 - 黑/黑/白色

Nike Sportswear Club Fleece

男子加绒长裤

42% 折让

Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒长裤结合经典设计和柔软舒适的加绒针织面料，打造高质感日常造型，是你日常穿着的衣柜佳选单品。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： BV2708-010

Nike Sportswear Club Fleece

42% 折让

经典设计，舒适体验

Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒长裤结合经典设计和柔软舒适的加绒针织面料，打造高质感日常造型，是你日常穿着的衣柜佳选单品。

柔软舒适

加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软舒适。

个性贴合

弹性腰部搭配可调节抽绳，打造个性化贴合感。

开放式裤脚

开放式裤脚设计，使长裤舒适搭配鞋子。

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： BV2708-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。