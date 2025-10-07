Nike Sportswear Club Fleece
男子加绒长裤
42% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒长裤结合经典设计和柔软舒适的加绒针织面料，打造高质感日常造型，是你日常穿着的衣柜佳选单品。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： BV2708-010
Nike Sportswear Club Fleece
42% 折让
经典设计，舒适体验
Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒长裤结合经典设计和柔软舒适的加绒针织面料，打造高质感日常造型，是你日常穿着的衣柜佳选单品。
柔软舒适
加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软舒适。
个性贴合
弹性腰部搭配可调节抽绳，打造个性化贴合感。
开放式裤脚
开放式裤脚设计，使长裤舒适搭配鞋子。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： BV2708-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。