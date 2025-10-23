Nike Sportswear Club Fleece
男子印花加绒圆领上衣
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club Fleece 男子印花加绒圆领上衣采用柔软舒适的加绒针织面料，搭配胸前醒目 Futura 标志，打造高质感的日常穿搭造型，堪为衣柜主打单品。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DQ4913-100
Nike Sportswear Club Fleece
40% 折让
柔软舒适，经典风范
其他细节
- 针织面料，表面触感顺滑，内里加绒，柔软舒适
- 罗纹下摆、袖口和衣领，缔造舒适稳固的贴合感
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
