 
Nike Sportswear Club Fleece 男子连帽衫 - Life Lime

Nike Sportswear Club Fleece

男子连帽衫

¥599
Life Lime
黑

售罄：

此配色当前无货

柔软起绒面料，赋予非凡舒适的赛场体验。Nike Sportswear Club Fleece 男子连帽衫旨在致敬现代比赛文化以及通过比赛紧密连结的社群。魔术贴 Swoosh 标志搭配三款独特贴片，打造你的专属风格。笑脸贴片可在灯光熄灭后绽放光彩。


  • 显示颜色： Life Lime
  • 款式： DC3937-750

Nike Sportswear Club Fleece

¥599

致敬现代运动

柔软起绒面料，赋予非凡舒适的赛场体验。Nike Sportswear Club Fleece 男子连帽衫旨在致敬现代比赛文化以及通过比赛紧密连结的社群。魔术贴 Swoosh 标志搭配三款独特贴片，打造你的专属风格。笑脸贴片可在灯光熄灭后绽放光彩。

柔软舒适

内里起绒面料，柔软舒适。

可调包覆效果

风帽搭配抽绳，可调节包覆效果。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 罗纹下摆和袖口
  • 正面口袋
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： Life Lime
  • 款式： DC3937-750

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。