Nike Sportswear Club Fleece
男子连帽衫
¥599
售罄：
此配色当前无货
柔软起绒面料，赋予非凡舒适的赛场体验。Nike Sportswear Club Fleece 男子连帽衫旨在致敬现代比赛文化以及通过比赛紧密连结的社群。魔术贴 Swoosh 标志搭配三款独特贴片，打造你的专属风格。笑脸贴片可在灯光熄灭后绽放光彩。
- 显示颜色： Life Lime
- 款式： DC3937-750
Nike Sportswear Club Fleece
¥599
致敬现代运动
柔软舒适
内里起绒面料，柔软舒适。
可调包覆效果
风帽搭配抽绳，可调节包覆效果。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 罗纹下摆和袖口
- 正面口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
