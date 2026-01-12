Nike Sportswear Club Fleece 马年限定脱缰系列
新年款大童加绒连帽衫
16% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 马年限定脱缰系列新年款大童加绒连帽衫，舒适非凡。这款单品易于搭配和叠穿，无论是球场、教室还是周末休闲，皆可助你轻松驾驭。胸前饰有小飞马图案，旨在庆贺马年。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ3932-133
Nike Sportswear Club Fleece 马年限定脱缰系列
16% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 马年限定脱缰系列新年款大童加绒连帽衫，舒适非凡。这款单品易于搭配和叠穿，无论是球场、教室还是周末休闲，皆可助你轻松驾驭。胸前饰有小飞马图案，旨在庆贺马年。
其他细节
加绒针织面料表面触感顺滑，内里柔软加绒，打造可轻松叠搭的衣橱佳选
产品细节
- 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ3932-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。