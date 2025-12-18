Nike Sportswear Club
男子 Oversize 风法式毛圈长裤
Nike Sportswear Club
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 背面按扣口袋，可供安全储物
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）：100% 棉。后片口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
