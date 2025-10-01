Nike Sportswear Club
男子 Oversize 风针织运动夹克
¥699
经典风范邂逅 Club 舒适体验。 Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风针织运动夹克厚实顺滑，结合超宽松版型，营造宽松舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 暗队红/帆白/白色
- 款式： HV1418-619
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 罗纹下摆和袖口
- 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 聚酯纤维/2% 氨纶。镶嵌：100% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 暗队红/帆白/白色
- 款式： HV1418-619
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
