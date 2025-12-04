 
Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子宽松羽绒夹克 - 浆果红

Nike Sportswear Club

Therma-FIT 男子宽松羽绒夹克

30% 折让
浆果红
红杉绿

Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子宽松羽绒夹克专为抵御寒冷而打造，大身采用羽绒填充物，结合 Therma-FIT 技术，在降温天气提供舒适包覆效果。 弹性包边袖口与下摆，帮助稳固衣身。


  • 显示颜色： 浆果红
  • 款式： IM2081-505

30% 折让

不惧寒冷

外层采用梭织面料，舒适耐穿。 Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖。 保暖填充物质感轻盈，令你在寒冷天气中畅享温暖感受。

易搭风范

衣身采用宽松版型设计，便于叠搭。

其他细节

  • 款式：羽绒夹克
  • 面料：耐穿梭织面料，搭配塔夫绸里料
  • 储物：拉链插手口袋
  • 边缘：弹性包边袖口和下摆
  • 其他特色：全长拉链开襟设计

产品细节

  • 面料/里料/肩部填充物 2：100% 聚酯纤维。大身填充物/肩部填充物 1：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：323 克（L码）    
  • 可机洗
