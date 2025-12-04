Nike Sportswear Club
Therma-FIT 男子拒水宽松羽绒外套
30% 折让
Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子拒水宽松羽绒外套采用拒水梭织面料，并配备 Therma-FIT 技术，助你保持温暖干爽。
显示颜色： 黑/黑
款式： IH2378-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 衣身采用宽松版型设计
产品细节
- 双向拉链
- 拉链插手口袋
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：305 克（L 码）
- 可机洗
显示颜色： 黑/黑
款式： IH2378-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
