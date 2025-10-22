Nike Sportswear CNY 耐克灵蛇迎新系列
王冠闳同款男子法式毛圈长裤
29% 折让
售罄：
此配色当前无货
灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear CNY 耐克灵蛇迎新系列男子法式毛圈长裤采用法式毛圈面料结合宽松版型，焕新升级百搭佳选单品。 背面口袋添加盘绕蛇形设计细节，旨在庆贺中国新年。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB5806-010
其他细节
- 法式毛圈面料，质感柔软
- 臀部、髋部、大腿和腿部采用宽松设计，助你惬享休闲时光
产品细节
- 弹性腰部搭配可调节抽绳
- 弹性裤管口
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
