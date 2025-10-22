 
Nike Sportswear CNY 耐克灵蛇迎新系列王冠闳同款男子法式毛圈长裤 - 黑

Nike Sportswear CNY 耐克灵蛇迎新系列

王冠闳同款男子法式毛圈长裤

29% 折让

售罄：

此配色当前无货

灵动应万变，新年有得盘。Nike Sportswear CNY 耐克灵蛇迎新系列男子法式毛圈长裤采用法式毛圈面料结合宽松版型，焕新升级百搭佳选单品。 背面口袋添加盘绕蛇形设计细节，旨在庆贺中国新年。


  • 显示颜色：
  • 款式： IB5806-010

其他细节

  • 法式毛圈面料，质感柔软
  • 臀部、髋部、大腿和腿部采用宽松设计，助你惬享休闲时光

产品细节

  • 弹性腰部搭配可调节抽绳
  • 弹性裤管口
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IB5806-010

