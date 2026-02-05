Nike Sportswear Collection 大童牛仔工装长裤采用宽松版型，助你轻松驾驭日常。五个口袋设计，可轻松收纳随身物品，采用棉质牛仔布面料，百搭有型，可轻松搭配衣橱中的其他单品。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。