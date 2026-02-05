 
Nike Sportswear Collection 大童牛仔工装长裤 - 神秘深海蓝/神秘深海蓝/爱琴海风暴蓝/海岸蓝

10% 折让
神秘深海蓝/神秘深海蓝/爱琴海风暴蓝/海岸蓝
浅军械蓝/浅军械蓝/麦黄/浅军械蓝

Nike Sportswear Collection 大童牛仔工装长裤采用宽松版型，助你轻松驾驭日常。五个口袋设计，可轻松收纳随身物品，采用棉质牛仔布面料，百搭有型，可轻松搭配衣橱中的其他单品。 


  • 显示颜色： 神秘深海蓝/神秘深海蓝/爱琴海风暴蓝/海岸蓝
  • 款式： IO0197-461

Nike Sportswear Collection

产品细节

  • 面料：100% 棉。上部口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 弹性腰部搭配内置抽绳设计
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。