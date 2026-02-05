Nike Sportswear Collection
大童牛仔工装长裤
10% 折让
Nike Sportswear Collection 大童牛仔工装长裤采用宽松版型，助你轻松驾驭日常。五个口袋设计，可轻松收纳随身物品，采用棉质牛仔布面料，百搭有型，可轻松搭配衣橱中的其他单品。
- 显示颜色： 神秘深海蓝/神秘深海蓝/爱琴海风暴蓝/海岸蓝
- 款式： IO0197-461
产品细节
- 面料：100% 棉。上部口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 弹性腰部搭配内置抽绳设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
