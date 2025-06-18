 

Nike Sportswear Collection

女子中腰斜纹长裤

¥749
黑/黑
帆白/帆白

Nike Sportswear Collection 女子中腰斜纹长裤塑就出众结构感和舒适感受。 外接缝采用明线工艺设计，增添运动风范。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HF9432-010

Nike Sportswear Collection

¥749

Nike Sportswear Collection 女子中腰斜纹长裤塑就出众结构感和舒适感受。 外接缝采用明线工艺设计，增添运动风范。

其他细节

  • 腰带环搭配隐藏式钩扣拉链门襟，塑就经典精致外观
  • 弹性后腰设计，缔造舒适穿着体验

产品细节

  • 58% 棉/40% 聚酯纤维/2% 氨纶
  • 裤脚外侧开衩搭配按扣设计
  • 斜插式插手口袋
  • 左侧外接缝融入耐克勾标签
  • 后身右侧贴边袋饰有刺绣耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HF9432-010

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