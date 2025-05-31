Nike Sportswear Collection
女子中腰斜纹长裤
¥559¥74925% 折让
Nike Sportswear Collection 女子中腰斜纹长裤塑就出众结构感和舒适感受。 外接缝采用明线工艺设计，增添运动风范。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HF9432-010
Nike Sportswear Collection
¥559¥74925% 折让
Nike Sportswear Collection 女子中腰斜纹长裤塑就出众结构感和舒适感受。 外接缝采用明线工艺设计，增添运动风范。
其他细节
- 腰带环搭配隐藏式钩扣拉链门襟，塑就经典精致外观
- 弹性后腰设计，缔造舒适穿着体验
产品细节
- 58% 棉/40% 聚酯纤维/2% 氨纶
- 裤脚外侧开衩搭配按扣设计
- 斜插式插手口袋
- 左侧外接缝融入耐克勾标签
- 后身右侧贴边袋饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HF9432-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。