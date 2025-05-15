 

Nike Sportswear Collection

女子中腰褶裥法式毛圈长裤

¥549¥64915% 折让

Nike Sportswear Collection 女子中腰褶裥法式毛圈长裤采用法式毛圈面料与垂坠褶裥元素设计，舒适又有型。


  • 显示颜色： 黑/黑/帆白
  • 款式： HF9546-010

Nike Sportswear Collection

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Nike Sportswear Collection 女子中腰褶裥法式毛圈长裤采用法式毛圈面料与垂坠褶裥元素设计，舒适又有型。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 正面上部采用褶裥设计，增添立体感，同时减轻滞重感

产品细节

  • 面料/口袋：100% 棉
  • 口袋设计
  • 后腰下方饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 左侧接缝融入耐克勾标志标签
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/帆白
  • 款式： HF9546-010

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