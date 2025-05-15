Nike Sportswear Collection
女子中腰褶裥法式毛圈长裤
¥549¥64915% 折让
Nike Sportswear Collection 女子中腰褶裥法式毛圈长裤采用法式毛圈面料与垂坠褶裥元素设计，舒适又有型。
- 显示颜色： 黑/黑/帆白
- 款式： HF9546-010
Nike Sportswear Collection
¥549¥64915% 折让
Nike Sportswear Collection 女子中腰褶裥法式毛圈长裤采用法式毛圈面料与垂坠褶裥元素设计，舒适又有型。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 正面上部采用褶裥设计，增添立体感，同时减轻滞重感
产品细节
- 面料/口袋：100% 棉
- 口袋设计
- 后腰下方饰有刺绣耐克勾勾标志
- 左侧接缝融入耐克勾标志标签
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/帆白
- 款式： HF9546-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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