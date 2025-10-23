 
Nike Sportswear Collection 女子中腰褶裥运动裤 - 黑/帆白/灰黑

Nike Sportswear Collection

女子中腰褶裥运动裤

19% 折让
黑/帆白/灰黑
帆白/黑/浅土褐

Nike Sportswear Collection 女子中腰褶裥运动裤从田径运动汲取设计灵感，采用垂坠缎面面料，提升造型格调。 该运动裤轻盈顺滑，灵动飘逸，搭配弹性腰部设计，缔造舒适贴合感。


  • 显示颜色： 黑/帆白/灰黑
  • 款式： HJ0521-010

Nike Sportswear Collection

19% 折让

产品细节

  • 96% 聚酯纤维/4% 氨纶
  • 腰部抽绳搭配品牌标志金属抽绳头
  • 刀褶设计
  • 口袋设计
  • 可机洗
Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。